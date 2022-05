Confindustria: assemblea in presenza con 580 imprenditori

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Hanno partecipato 580 imprenditori da tutta Italia, questa mattina in via dell'Astronomia, presso per l'assemblea privata di Confindustria. E' stata la prima in presenza dall'inizio della presidenza di Carlo Bonomi e registra il "record di presenze degli ultimi 30 anni", con "il 94% dei voti assembleari".

"L'assemblea - viene spiegato - ha approvato la delibera del Consiglio Generale dello scorso 21 aprile relativa ai vicepresidenti, su proposta del Presidente Carlo Bonomi, confermando la squadra di presidenza per il biennio 2022-2024, della quale entrano a far parte tre nuovi vicepresidenti". Carlo Bonomi "ha ringraziato la squadra di presidenza per il lavoro di sistema svolto", e "si è soffermato sulla sostenibilità economica dell'associazione, sottolineando che nel Bilancio 2021 è stato raggiunto un avanzo della gestione operativa e finanziaria di oltre 2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al risultato 2020, che riportava un avanzo di circa 1 milione di euro. E ricordando che sono proseguite le iniziative per una forte razionalizzazione dei principali costi gestionali, che hanno portato a ottenere un totale oneri di 35,5 milioni di euro, il risultato più basso degli ultimi diciassette anni, con una riduzione rispetto al 2004, primo anno in esame, del 24%. Il totale proventi è di 37,5 milioni di euro". (ANSA).