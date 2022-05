Confindustria: Anfao-Ice, al Giro incontro promozione estera

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAG - In occasione della partenza della 20/a tappa del Giro d'Italia, che sabato 28 maggio porterà i corridori da Belluno alla Marmolada, l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (Anfao) e Confindustria Belluno Dolomiti organizzano con l'Agenzia Ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, un incontro con le aziende dell'occhialeria venete, dedicato alla promozione e valorizzazione del settore.

Il Veneto ospita uno tra i più dinamici e importanti distretti industriali del Paese, quello dell'occhialeria, con circa l'80% dell'intera produzione nazionale di occhiali, e l'80% dei prodotti destinati all'estero. In regione hanno sede il 36% delle aziende di occhiali italiane, che occupano complessivamente il 70% dei lavoratori del settore.

L'evento di sabato vuole unire la valorizzazione di uno dei più importanti prodotti del Made in Italy con un evento di grande rilevanza sportiva qual è la corsa rosa. Due mostre saranno dedicate all'occhiale, con le produzioni contemporanee d'eccellenza di 17 aziende venete (Arlecchino, De Rigo, G.B., Gatto Astucci, Go Eyewear, Fedon 1919, Intratech, Ioves, Liò, Luxol, Marcolin, Martini Occhiali, Pinoptik, Pramaor, Revert, Rudy Project, Safilo) e occhiali sportivi di importanti campioni italiani provenienti dalla collezione del Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore (Belluno).

Un incontro-confronto sull'internazionalizzazione e la promozione del distretto dell'occhialeria, cui è dedicata la tappa del Giro d'Italia, si terrà nella sede di Confindustria Belluno Dolomiti, con il Presidente di Anfao Giovanni Vitaloni, la Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton e il Presidente di Ice Carlo Ferro. (ANSA).