Assalto Confindustria: Riesame, due giovani ai domiciliari

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Resta in carcere uno dei tre giovani arrestati nei giorni scorsi per gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti 18 febbraio a Torino davanti alla sede della Confindustria cittadina durante una manifestazione studentesca contro l'alternanza scuola-lavoro. Per gli altri due sono stati disposti i domiciliari con il divieto di comunicazione e l'applicazione del braccialetto elettronico. E' una delle decisioni prese dal tribunale del Riesame.

Dei quattro indagati che erano stati messi agli arresti domiciliari, tre tornano in libertà con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. (ANSA).