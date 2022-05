Ambiente: Confesercenti,tornate dune e spiaggia a Punta Ala

(ANSA) - PUNTA ALA (GROSSETO), 27 MAG - Sono tornate le dune, a Punta Ala (Grosseto). E la spiaggia non è più in pericolo. E' quanto afferma in una nota Confesercenti il cui presidente per Castiglione della Pescaia Andrea Bindi afferma: "Guardiamo a questa estate con più fiducia. Il lavoro di ripascimento e tutela della spiaggia di Punta Ala è andato avanti tre anni. Si è partiti con il posizionamento degli scogli, e si è concluso quest'anno con il ripascimento dell'arenile. Questo significa un notevole aumento della spiaggia libera nelle varie calette, oltre che degli stabilimenti. Dal '94 ad oggi, su quattro stabilimenti balneari, si sono persi 400 ombrelloni, che poi equivalgono a circa 1200 persone. Di fatto la gente, non trovando spiaggia, andava altrove e tutta la frazione ne soffriva".

"Sono state ridisegnate le dune, con la messa a dimora della vegetazione. I 90 mila metri cubi di sabbia sono serviti così anche a proteggere le dune". "È bene che ci sia scelta, che chi vuole abbia la possibilità di scegliere la spiaggia libera se vuole. Chi vive qui, o chi magari è in affitto nelle ville e vuole andare al mare avrà la possibilità di usufruire delle cale con spiaggia sufficiente per tutti. Chi preferirà i servizi di uno stabilimento troverà posto". "Crediamo - conclude Bindi - che sarà una buona estate. Punta Ala può puntare su quattro poli adesso: porto, golf, cavalli e ora (nuovamente) le spiagge.

Siamo molto fiduciosi che in breve tempo questa splendida località rifiorirà completamente". (ANSA).