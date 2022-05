++ Bonomi, in Confindustria non sempre unità e coesione ++

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "La nostra forza di sintesi, la nostra responsabilità comune verso ogni singolo associato, vive e viene percepita come vitale se nei momenti difficili sa esprimerla con forza, la sua unità e coesione". Carlo Bonomi si rivolge agli industriali, all'assemblea privata di Confindustria: "È capitato, talvolta, che io non la avvertissi intorno a me, questa determinazione a battersi".

E dice: "Non ci può essere spazio per alcun collateralismo politico e partitico. In alcune parti d'Italia, a un occhio attento, le imprese sono troppo vicine a questo o quel sistema di potere politico. Dobbiamo tutti guardarcene come da un contagio pericoloso" (ANSA).