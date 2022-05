Sicurezza: sottoscritta a Caserta intesa Prefettura-Abi

(ANSA) - CASERTA, 26 MAG - È stato sottoscritto alla Prefettura di Caserta il nuovo Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. A siglarlo il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo e Marco Iaconis dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), in rappresentanza degli Istituti di credito presenti in provincia.

Il Protocollo rafforza sul territorio la collaborazione tra Istituti bancari e Forze di polizia, con il concorso del centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine (OSSIF), dando attuazione all'Accordo quadro nazionale stipulato tra Ministero dell'interno e ABI. L'obiettivo è di prevenire furti e rapine alle sedi bancarie, nonché gli attacchi agli sportelli Bancomat, soprattutto potenziando i sistemi di protezione e i dispositivi per localizzare o rendere inutilizzabili le banconote rubate.

Specifica attenzione è dedicata alle iniziative di contrasto dei crimini informatici e di prevenzione delle truffe, in special modo a danno di persone in età più avanzata. Per il Prefetto Castaldo "la stipula del protocollo costituisce un ulteriore tassello per la tutela dell'economia legale ed evidenza che la collaborazione tra le Istituzioni ed Enti rappresenta non solo il modello vincente per la prevenzione dei reati a danno degli Istituti e della clientela, ma anche uno strumento più incisivo per la lotta alla criminalità organizzata". Marco Iaconis ha invece sottolineato come "il valore della cooperazione tra Banche e Forze dell'ordine si stia rilevando sempre più efficace nel contrasto alla criminalità organizzata". (ANSA).