Pmi: Artigiancredito, 450 mln finanziamenti nel 2021

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Nel 2021 Artigiancredito, consorzio Fidi della piccola e media impresa, ha concesso oltre 450 milioni di euro tra finanziamenti garantiti e credito diretto, facendo registrare un utile netto superiore ai 2 milioni e garanzie in essere per oltre 1,2 miliardi. Il consorzio nato dalla fusione di Artigiancredito Toscano e Unifidi Emilia-Romagna, si legge in una nota, ha deliberato garanzie su un volume di finanziamenti pari a 424,8 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 30,2 milioni deliberati a fronte della concessione di operazioni di credito diretto.

Artigiancredito oggi presenta una compagine sociale di 117.023 imprese, fondi propri per 94,8 milioni di euro ed un portafoglio garanzie di 1,256 miliardi di euro, più impieghi per cassa per 37,8 milioni di euro, confermandosi tra i maggiori confidi italiani. L'utile netto fatto registrare nel 2021 ammonta invece a 2.152.793 euro. Il Cet1 Ratio passa dal 18,55% del 2020 al 21,49% del 2021, mentre il Total Capital Ratio si attesta al 21,92% contro il 19,06% dell'anno precedente. Per quanto riguarda i crediti deteriorati lo stock complessivo dei crediti di firma in portafoglio risulta in leggero aumento (+96 milioni di euro) rispetto al 2020, passando da 1.160 milioni a 1.257 milioni di euro. (ANSA).