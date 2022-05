Pensioni: Sbarra, confronto con governo per soluzioni condivise

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sulle pensioni "il confronto con il governo deve uscire dalla fase istruttoria ed assumere un vero profilo politico per giungere presto a soluzioni condivise".

Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dal congresso confederale torna sulla questione previdenziale e sulle richieste del sindacato. "Il tema dei 41 anni di contributi" per andare in pensione a prescindere dall'età "è presente nella piattaforma unitaria presentata mesi fa al governo. Noi diciamo anche che bisogna affrontare il tema di una pensione contributiva di garanzia per giovani e donne, incentivare l'adesione alla previdenza complementare, rendere strutturale e allargare l'Ape social e aprire una finestra di flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età", rimarca Sbarra. (ANSA).