Pensioni: +Europa, da Salvini attentato a diritti giovani

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Salvini torna a sbraitare sulle pensioni e sulla linea del governo Draghi che ha mandato in soffitta quota 100, oltre 11 miliardi di euro per non produrre un posto di lavoro in più e per pesare sugli under 34, la popolazione che più si è impoverita negli ultimi 20 anni. Al blocco Salvini-Landini diciamo che se si vuole introdurre flessibilità in uscita questa va legata al ricalcolo contributivo, in sostanza facendola pagare a chi opterà per andare prima in pensione rispetto ai contributi versati, non a tutti i contribuenti". Lo afferma Valerio Federico, della segreteria di +Europa.

"Ogni misura non finalizzata a ridurre la spesa a carico della fiscalità generale a integrazione dei contributi versati dai lavoratori e non volta a ridurre il divario tra la retribuzione media dei lavoratori e l'importo medio delle pensioni, corrisponde a un attentato ai diritti dei giovani, dei lavoratori attuali e dei pensionati di domani. La strada del governo Draghi anche grazie al PNRR è una sola: maggiori investimenti in produttività, quindi occupazione, quindi crescita dei salari", conclude l'esponente di +E. (ANSA).