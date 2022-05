Pensioni: Durigon (Lega), Quota 41 scongiuri Fornero

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Il tema dell'assistenza pensionistica è argomento serio, che non si deve usare per demagogia facilona. I giovani si tutelano con il lavoro, non bloccando le uscite pensionistiche. Bene fa Matteo Salvini a lavorare sulla questione, di concerto con i sindacati. Quota 41, e l'attenzione che le parti sociali hanno dimostrato alla proposta come accaduto ieri con la Cisl, deve essere vista non solo come una proposta ma come una strada da seguire per scongiurare l'ipotesi di un ritorno della Fornero. Il nostro obiettivo è quello di costruire un sistema efficiente, che garantisca un trattamento pensionistico futuro ai giovani, e che sia premiale per le donne che lavorano e hanno figli". Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile del dipartimento Lavoro, Claudio Durigon. (ANSA).