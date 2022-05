Pd: Lacarra,per lavoratori Baritech cig fino a dicembre 2022

(ANSA) - BARI, 26 MAG - "La soluzione della crisi industriale che ha travolto la Baritech e ancora di là da venire ma almeno possiamo rivendicare un passo avanti a tutela dei lavoratori: con il decreto del 16 maggio si dà seguito alla promessa di prorogare la cassa integrazione per tutti i suoi dipendenti fino al 31 dicembre 2022." Così Marco Lacarra, segretario regionale del Partito Democratico pugliese.

"Siamo soddisfatti per una battaglia condotta in ogni sede, per difendere i lavoratori dalle conseguenze di una difficile crisi. Continueranno, in ambito nazionale come a livello regionale, le iniziative per far sì che questa realtà possa avere una prospettiva di lungo periodo. Ciò che è obbligatorio ribadire è la richiesta di maggiore attenzione da parte del MISE verso il distretto industriale del nostro territorio, che in questi mesi di crisi generale sta conoscendo una situazione di serissima gravità, soprattutto sotto il profilo occupazionale".

(ANSA).