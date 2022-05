Lunedì 30 il lancio dei 'Made in Italy Days' alla Farnesina

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Lunedì 30 maggio, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, si terrà alla Farnesina, presso la Sala Sassoli, l'evento di lancio dei 'Made in Italy Days' che sarà aperto dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. L'evento, promosso congiuntamente dalla Farnesina con agenzia ICE e Amazon, darà il via ad un'iniziativa di valorizzazione del Made in Italy proposta da Amazon che interesserà otto mercati chiave - Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti - nei quali sarà aperta una speciale finestra promozionale della durata di quattro giorni in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica (30 maggio - 2 giugno).

L'evento, che riguarderà in particolare la promozione speciale di migliaia di prodotti certificati nelle categorie più iconiche e rappresentative delle eccellenze italiane nel mondo - rende noto la Farnesina - si inquadra nella strategia globale intrapresa dalla Farnesina, grazie al Patto per l'Export, per potenziare con il supporto dell'Agenzia ICE l'accesso delle PMI italiane alle piattaforme internazionali di commercio elettronico. Dopo l'intervento di apertura del ministro Di Maio, seguiranno gli interventi del presidente dell'ICE, Carlo Ferro e del Vp Amazon - Country Manager - Italia e Spagna, Mariangela Marseglia. Nella seconda parte dell'incontro verrà dato spazio ad alcune testimonianze di aziende che hanno beneficiato con successo delle vetrine del Made in Italy nell'ambito delle intese fra ICE e Amazon.

I giornalisti potranno seguire l'evento solo in diretta streaming sulla pagina YouTube del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Farnesina - YouTube. I foto-cine operatori interessati a coprire l'evento in presenza potranno accreditarsi VIA E-MAIL all'indirizzo accreditamentostampa@esteri.it, (tel. 06/3691-3432 o 8573) allegando la documentazione digitale richiesta (lettera della testata di appartenenza e per i rappresentanti degli organi di stampa stranieri anche Nota Verbale dell'Ambasciata a Roma del Paese dell'organo di stampa rappresentato). I foto-cine operatori accreditati potranno accedere alla Farnesina dall'ingresso centrale, lato sinistro, dalle ore 10.30 alle ore 11.15 del 30 maggio 2022, muniti di mascherina FFP2. (ANSA).