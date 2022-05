Istat: Mameli, la guerra comincia a pesare sull'industria

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Nell'insieme, le indagini di maggio sono state migliori del previsto. Gli effetti della guerra cominciano a pesare tangibilmente sul settore industriale, dove la fiducia delle aziende è in deterioramento ma appare lontana da un crollo". Lo rileva Paolo Mameli, senior economist della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, sull'indice di fiducia Istat a maggio.

"L'industria - aggiunge - è il settore più colpito dal nuovo shock, ma parte da livelli di attività ampiamente espansivi. In questa fase, dal lato dell'offerta, la ripresa in corso nei servizi potrebbe compensare la debolezza del manifatturiero. Dal lato della domanda, i maggiori rischi sono per i consumi delle famiglie, vista l'erosione in corso di potere d'acquisto dei consumatori: tuttavia, la ripresa della spesa in servizi, in relazione alla "normalizzazione" dei comportamenti di consumo dopo lo shock Covid, potrebbe causare uno spostamento di flussi di spesa dai beni ai servizi, con effetti ambigui sulla spesa per i consumi di contabilità nazionale, e per il Pil, nel trimestre corrente". (ANSA).