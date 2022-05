Istat: a maggio aumenta fiducia consumatori e imprese (2)

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori - sottolinea l'Istat - sono in aumento. In particolare, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati passando, rispettivamente, da 97,3 di aprile a 103,6 a maggio e da 100,8 a 104,6. Il clima personale cresce da 100,9 a 102,4 e il clima futuro passa da 98,9 a 99,8. L'indice di fiducia dei consumatori - commenta l'Istituto - " registra un'evoluzione positiva dopo quattro mesi consecutivi di calo. Si segnala un diffuso miglioramento di tutte le componenti ad eccezione delle attese sulla situazione economica generale e dei giudizi sulla possibilità di risparmiare in futuro".

Con riferimento alle imprese, nell'industria l'indice di fiducia mostra una diminuzione mentre nei servizi aumenta in modo consistente con una crescita soprattutto per i servizi turistici (da 114,7 ad aprile 124,5 a maggio).

Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordini mentre le attese sulla produzione sono in lieve aumento; le scorte sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nel comparto delle costruzioni tutte le componenti registrano un'evoluzione negativa. Con riferimento ai servizi di mercato, i giudizi sugli ordini e sull'andamento degli affari migliorano decisamente ma si registra una diminuzione delle attese sugli ordini. Infine, nel commercio al dettaglio la dinamica positiva dei giudizi sulle vendite e sulle scorte di magazzino si contrappone ad un lieve peggioramento delle aspettative sul volume delle vendite future. (ANSA).