Intesa: welfare aziendale esteso a ogni tipo famiglia

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Intesa Sanpaolo ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo in tema di genitorialità inclusiva che consente a tutte le persone del gruppo l'accesso paritario agli strumenti di welfare aziendale per condividere i momenti significativi nella cura dei figli. Le misure di welfare aziendale introducono anche permessi retribuiti e congedi straordinari, con un ampliamento rispetto a quanto previsto dall'attuale normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva.

Le famiglie con figli del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente di fatto potranno così beneficiare di tutte le previsioni a tutela della genitorialità già presenti nella contrattazione di secondo livello, quali permessi per la nascita, inserimento al nido, assistenza in caso di disturbi dell'apprendimento, Banca del tempo, bonus nascita figli previsto dal cosiddetto "Pacchetto Giovani", il bonus previdenza e le altre previsioni economiche.

Inoltre, sono riconosciuti anche nei casi in cui i figli siano del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente permessi per il congedo obbligatorio del padre per la nascita dei figli e per i congedi parentali di competenza del padre fruibili entro il compimento del sesto anno con un trattamento economico pari al 40% della retribuzione a carico del Gruppo. A partire dall'1 gennaio 2023 il contributo welfare da 120 euro per ogni figlio fiscalmente a carico fino a 24 anni di età sarà inoltre garantito anche per i casi di ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo. (ANSA).