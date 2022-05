Inps: nel 2021 aumentano lavoratori spettacolo e sportivi (2)

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Se nel complesso i lavoratori dello spettacolo sono aumentati rispetto al 2020 diversi risultano gli effetti di questi anni di pandemia sul numero medio di giornate retribuite (-6,0%) e sulla retribuzione media nell'anno (-2,0%) attestando che la difficilissima congiuntura ha provocato la contrazione di giornate e retribuzioni.

Le professioni che hanno registrato una ripresa maggiore sono state quelle del Gruppo attori, aumentati di oltre il 49% tra il 2020 e il 2021 e quelle del Gruppo concertisti e orchestrali aumentati del 26%. L'unico gruppo che ha fatto registrare, rispetto al 2020, una riduzione (-2,0%) è quello del ballo figurazione e moda. Il gruppo degli Attori continua a essere il più numeroso con 92.505 occupati (30% del totale), gruppo in cui è rilevante la quota della categoria dei "Generici e figuranti speciali" che nel 2021 conta 63.441 lavoratori (maggiormente concentrati nel Lazio con 49.888 lavoratori).

Riguardo la distribuzione dei lavoratori dello spettacolo per area geografica risulta che il 43,1% lavora nelle regioni del Centro, a seguire il Nord-ovest con il 25,0%, Sud e Isole con il 16,4% e il Nord-est con il 15,5%. Se si guarda alla media annua, i lavoratori dello spettacolo nel 2021sono stati 134.395, in prevalenza lavoratori alle dipendenze (86,0%), in aumento rispetto ai 117.713 del 2020..

Per gli sportivi professionisti nel complesso nel 2021 si registra un incremento del 4,2% del numero di lavoratori rispetto all'anno precedente ma mentre per il calcio i lavoratori sono aumentati gli sportivi delle altre federazioni registrano una diminuzione dell'1,9%. Nel 2021, la classe di retribuzione modale dei lavoratori sportivi professionisti è quella tra i 10.000 e fino a 50.000 euro con il 42,7% degli sportivi (3.612 nel complesso dei quali 1.715 atleti). Oltre i 700mila euro di retribuzione ci sono 578 sportivi tra i quali 503 atleti.

Alla classe di retribuzione oltre i 700.000 euro appartengono prevalentemente i professionisti della Federazione Calcio e si tratta in genere di atleti (85,3%). (ANSA).