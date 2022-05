Inps: Accoto, bene internalizzazione call center

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La sottosegretaria al lavoro Rossella Accoto esprime soddisfazione per la pubblicazione da parte di Inps servizi del bando per l'assunzione di oltre 3mila lavoratori per il Contact center dell'Istituto sottolineando che lo Stato "valorizza le competenze".

" Il bando di concorso - afferma - valorizzerà proprio l'esperienza pregressa maturata e, in particolare, coloro che risultavano assunti presso la società Comdata/Network al 30 giugno 2021: è la vittoria delle competenze e il riconoscimento di anni di lavoro. E' il coronamento di un sogno per quattro lavoratrici, Elisabetta Romito, Luigia Gatti, Lucia Calò e Francesca Servodio che si sono spese in prima persona per accompagnare le istituzioni in questi anni, a testimonianza della grande importanza dell'apporto della società civile nel lavoro del Parlamento e del Governo. Lo Stato con questo bando torna protagonista e afferma con decisione che l'esperienza è un valore da preservare. Formare persone, utilizzare la loro competenza e farle crescere è una buona prassi che sia il pubblico sia il privato dovrebbero sempre mettere in pratica".

(ANSA).