Industria: Istat, fatturato marzo a top da 2000 (2)

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nel primo trimestre l'indice complessivo del fatturato dell'industria è cresciuto del 4,7% rispetto al trimestre precedente (+ 4,3% sul mercato interno e +5,5% su quello estero). Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, sottolinea l'Istat, a marzo gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per l'energia (+12,0%), i beni intermedi (+3,0%) e i beni di consumo (+1,9%), mentre i beni strumentali registrano una lieve riduzione (-0,5%).

Il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 21,4%, con incrementi del 21,6% sul mercato interno e del 20,9% su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 23 come a marzo 2021. Su base tendenziale si registrano incrementi tendenziali molto marcati per l'energia (+61,9%) e per i beni intermedi (+32,3%), più contenuti per i beni di consumo (+19,0%) e per i beni strumentali (+3,6%). Nel manifatturiero gli aumenti tendenziali riguardano tutti i settori di attività economica, ad eccezione dei mezzi di trasporto (-13,9%). Nei primi tre mesi dell'anno si registra un aumento del 19,9% rispetto al primo trimestre 2021.

L'Istat segnala che al netto della variazione dei prezzi, l'indicatore di volume, relativo al solo comparto manifatturiero, a marzo mostra una leggera flessione su febbraio (-0,1%) rispetto al mese precedente. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, si registra un incremento marcato del valore del fatturato, sia in termini complessivi sia per i principali raggruppamenti di industrie, con aumenti particolarmente accentuati per il comparto energetico. La crescita risulta decisamente più contenuta considerando l'indicatore di volume (+6,1%). Nel trimestre la crescita in volume rispetto allo stesso periodo del 2021 è del 5,7%. (ANSA).