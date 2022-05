Imprese: partnership Sace-Bnl Bnp Paribas per progetti green

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sace e Bnl Bnp Paribas hanno siglato un accordo a supporto delle imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale. La partnership, si legge in una nota, prevede che Sace possa garantire i finanziamenti green erogati da Bnl in Italia, sulla base di un plafond della banca da un miliardo di euro, finalizzati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy, in linea con la tassonomia definita dall'Unione Europea. Le aziende destinatarie dei finanziamenti, società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro, potranno beneficiare della Garanzia Green di Sace all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo standardizzato e digitalizzato. Nell'ambito della convenzione green con Bnl Bnp Paribas, conclude la nota, Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi, che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (ANSA).