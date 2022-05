Fisco:Marattin,ora riprende il percorso della delega fiscale

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Ci eravamo fermati quasi due mesi fa in commissione per un mancato accordo su due punti, dopo averlo trovato su decine di altri. Ora, grazie soprattutto a Palazzo Chigi e al Mef, oltre che al senso di responsabilità di tutti, possiamo riprendere il percorso di approvazione della delega fiscale per dare all'Italia un fisco un po' più leggero e un po' più semplice". Lo dichiara il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della Camera. (ANSA).