Fisco: Mef, in 2020 partite Iva stabili a 3,7 milioni

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nel 2020 le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno presentato la dichiarazione al Fisco sono circa 3,7 milioni, in linea rispetto all'anno precedente.

Lo comunica il Mef ricordando come si tratta dell'anno di recessione causa Covid. Tale insieme è composto da imprenditori (32,2%), lavoratori autonomi (14,2%), agricoltori (6,4%), mentre i contribuenti in 'regime fiscale di vantaggio' e 'regime forfetario' rappresentano ormai quasi la metà dei titolari di partita Iva (47,2%).

I soggetti aderenti al regime forfetario risultano circa 1,6 milioni, in linea rispetto all'anno precedente. (ANSA).