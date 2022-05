Fisco: Mef, 85% contribuenti è dipendente o pensionato

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - L'85% dei circa 41,2 milioni di contribuenti Irpef detiene prevalentemente reddito da lavoro dipendente o pensione. Lo comunica il Mef in base ai dati del 2020. Solo il 6,3% del totale ha un reddito prevalente derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, compreso anche quello in regime forfetario e di vantaggio. La percentuale di coloro che detengono in prevalenza reddito da fabbricati è pari al 4,1%, conclude il ministero (ANSA).