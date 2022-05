Fisco: Assonime approvare ddl evitando compromessi

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il disegno di legge-delega per la riforma fiscale, che dovrebbe essere approvato entro il mese di giugno, tenendo fermi i principi fondamentali enunciati nella delega stessa (sostegno alla crescita, razionalizzazione del sistema, contrasto dell'evasione)," evitando compromessi che frammentino ulteriormente il sistema". Così in una nota il Consiglio direttivo di Assonime dopo la riunione odierna nella quale ha caldeggiato l'approvazione della riforma del catasto, "elemento essenziale per l'emersione dell'abusivismo e la lotta all'evasione". "Quanto alle prospettive economiche nazionali e internazionali, il Consiglio ha constatato la prevalenza di rischi al ribasso per la crescita, aggravati dal forte aumento dell'inflazione che comprime i redditi reali e la domanda aggregata, accrescendo il pericolo di una recessione diffusa in tutta l'Eurozona. Il Consiglio Direttivo ha lodato gli orientamenti prudenti della politica di bilancio espressi nel Def, condividendo l'esigenza di tenere sotto controllo il debito già molto elevato. La piena realizzazione dei programmi di riforma e investimento previsti dal Pnrr è un obiettivo imprescindibile per sostenere la crescita nel nostro Paese.

Il Consiglio ha cooptato tra suoi membri Sergio Balbinot, presidente di Allianz; Gioia Ghezzi, presidente di Atm; Corrado Passera, presidente di Illimity Bank; Andrea Sironi, presidente di Generali. Ha inoltre deliberato l'ammissione di sei nuove imprese associate: Anima holding, Arteak limited, Azienda trasporti milanesi, Energean Italy, Italia trasporto aereo, Osai automation system.

Il Consiglio ha infine approvato il progetto di bilancio consuntivo 2021, esprimendo apprezzamento per la buona condizione economica e patrimoniale dell'Associazione. (ANSA).