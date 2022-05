Ex Ilva: Ugl,stallo per la formazione dei lavoratori in Cigs

(ANSA) - TARANTO, 26 MAG - "Dall'incontro è emersa una situazione di stallo e per questo abbiamo rinnovato la richiesta di presentare un report completo che definisca dettagliatamente i contenuti, le tempistiche ma soprattutto gli attori del progetto". Lo sottolinea la segreteria Ugl Metalmeccanici di Taranto riferendosi al tavolo, in seno alla task force regionale per l'occupazione, che si è svolto questo pomeriggio in relazione al 'Progetto pilota per la riqualificazione professionale dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore' di Ilva in amministrazione straordinaria.

"Tale progetto - spiegano il segretario confederale Ugl Alessandro Calabrese e Alessandro Dipino in rappresentanza della segreteria provinciale - dovrebbe prevedere una prima fase di formazione per i lavoratori ai quali verrà corrisposta una indennità di frequenza il cui importo sarà da concordare con la Regione Puglia. Abbiamo ribadito che è essenziale dare un contributo economico ma anche una formazione adeguata, considerate le nuove tecnologie e i progetti innovativi che le aziende si apprestano a realizzare".

Secondo l'Ugl, è "fondamentale l'utilizzo degli operai per i Lavori di pubblica utilità, unico strumento che consente di restituire loro la propria dignità. Stante la situazione di impasse riscontrata, l'assessore regionale al Lavoro Leo si è personalmente impegnato nella riconvocazione del tavolo entro la prossima settimana, al quale sarà presentato il progetto e, attraverso la possibilità di un incontro in presenza, al quale sarà invitata anche l'autorità di gestione, al fine di trattare tutte le questioni pendenti". (ANSA).