Confindustria Moda:ricavi primo trimestre +19,3%,oltre stime

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il primo trimestre del 2022 si chiude con un rialzo del fatturato in media del 19,3%, superiore alle aspettative, che erano di un +14%. A riferirlo è Confindustria Moda, la federazione italiana che riunisce le associazioni dei settori tessile, moda e accessorio (Tma), che ha presentato in una conferenza stampa i principali dati consuntivi e le previsioni relative al primo semestre dell'anno.

Anche l'andamento degli ordini ha registrato un trend molto positivo (+15% rispetto allo stesso periodo del 2021). Per il secondo trimestre, l'incremento medio delle vendite è atteso nell'ordine del 12,9%: una previsione positiva, ma con un rallentamento anche a causa delle incertezze sullo scenario internazionale, su cui pesano principalmente le tensioni del conflitto russo-ucraino, in parte per l'export e in parte per i costi di energia e materie prime. Con queste previsioni, il primo semestre 2022 dovrebbe archiviarsi con una crescita del fatturato del 16%.

Emerge, secondo quanto riferito, "una forte preoccupazione legata al futuro del comparto": solo l'8% registra un sentiment positivo sull'evoluzione congiunturale del settore, contro il 49% che confida nella stabilità del mercato e un 43% che prevede un peggioramento. (ANSA).