Confindustria Moda:ricavi primo trimestre +19,3%,oltre stime (2)

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Le preoccupazioni legate al conflitto russo-ucraino sono solo in parte legate all'esportazione. E' pari al 43% del campione la quota di aziende esportatrici su questi mercati: di queste, il 61% dichiara che la quota di export nei mercati russo, bielorusso e ucraino è inferiore al 5% del totale delle vendite aziendali; per il 15% è compresa fra il 5% e il 10%, per il 10% è fra il 10% e il 20%. Solo per l'11% l'export verso questi mercati è compreso fra il 20% e il 50%, con un restante 3% esposto per oltre il 50%.

Gli impatti più pesanti sono legati all'aumento dei costi trasversali, di materie prime ed energia. Sul fronte dei rincari dell'energia, l'80% dichiara che l'impatto sarà forte, il 18% prevede un impatto lieve, mentre solo per il 2% degli imprenditori questo sarà trascurabile. Sul fronte delle materie prime sono 9 imprese su 10, in tutti i settori, a denunciare aumenti sostanziali. L'aumento dei metalli, preziosi e non, ad esempio, colpisce occhialeria e oreficeria, l'aumento degli imballaggi viene denunciato in primo luogo dal tessile-abbigliamento, dal calzaturiero e dalla pelletteria, l'aumento di pelli e pellami colpisce il calzaturiero, la concia, la pellicceria e la pelletteria. Ma anche l'aumento dei prodotti chimici, dei tessuti e della componentistica in generale, che toccano in modo trasversale tutte le realtà.

Guardando al prossimo giugno, il 67% dei rispondenti (era il 62% nella precedente rilevazione) prevede che il proprio organico resterà invariato rispetto a quello in forza a fine 2021, il 14% prospetta un calo del numero dei dipendenti, mentre il 19% indica un aumento (a differenza del 23% emerso nell'Indagine condotta in gennaio). Nel primo trimestre del 2022 intanto la quota di aziende a campione che ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali risulta pari al 21% (nel primo trimestre 2021 era il 72% e nel quarto il 42%). Con riferimento al secondo trimestre del 2022, la quota di aziende che intende fare ricorso agli ammortizzatori sociali sale al 26%. (ANSA).