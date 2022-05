Confindustria Moda: pre-consuntivo 2021, vendite +22,2%

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Sulla base delle elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda, il recupero medio annuo per il 2021 per il Tma (Tessile, moda, accessorio) è stimato nell'ordine del +22,2% (in rialzo rispetto alle previsioni effettuate ai primi di dicembre, che prospettavano un +20,6%). La stima attuale vedrebbe dunque le vendite complessive riportarsi a 91,7 miliardi di euro, ma il gap con i livelli del 2019 resterebbe nell'ordine del -6,4% (corrispondente a -6,3 miliardi in valore assoluto). I dati sono stati forniti da Confindustria Moda, la federazione italiana che riunisce le associazioni dei settori tessile, moda e accessorio, in una conferenza stampa.

"Tali risultati - è stato spiegato - indicano come il percorso di ripresa non sia stato privo di insidie, specie per le imprese di medio-piccola dimensione, certamente più flessibili ma anche più esposte ai rischi di mercato". (ANSA).