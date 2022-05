Confindustria Moda: Marcolin, settore ritrova proprio ruolo

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Il comparto tessile, moda e accessorio ritrova il proprio ruolo di propulsore dell'economia del Paese, in qualità di uno dei principali contributori alla bilancia commerciale italiana, come prima della pandemia. Il conflitto russo-ucraino e il consecutivo ulteriore rialzo dei costi di materie prime ed energia rischiano tuttavia di mettere in ginocchio le piccole e medie imprese che compongono il nostro sistema". Ad affermarlo è stato Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda, che ha presentato in una conferenza stampa i principali dati consuntivi del primo trimestre del 2022 e le previsioni relative al primo semestre dell'anno.

"Se quindi da un lato - ha aggiunto - le problematiche che colpiscono il nostro settore sono trasversali al sistema Paese e chiedono interventi strutturali, come una riforma del mercato dell'energia e un tetto ai costi per le imprese, dall'altro bisogna necessariamente promuovere meccanismi che portino le nostre aziende a rafforzare la propria struttura.

Internazionalizzazione, sostenibilità e digitalizzazione sono temi chiave per lo sviluppo delle nostre industrie, ma solo crescendo e facendo sinergie fra le risorse saremo veramente in grado di investire in tal senso. La situazione di oggi è delicata, il tessile, moda e accessorio italiano rischia di perdere terreno verso i competitor extra-europei, è arrivato il momento che il nostro settore accantoni sterili appelli all'unità e inizi a lavorare davvero in tal senso". A proposito della guerra in Ucraina, chiarito che le sanzioni hanno un impatto sul settore, "l'aspetto umanitario resta fondamentale e di conseguenza l'uso delle sanzioni per cercare di fermare il conflitto". (ANSA).