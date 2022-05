Confindustria Moda: Marcolin, ripresa completa dal 2023

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Prevediamo una ripresa vera epropria dal 2023, a meno di nuovi imprevisti". Ad affermarlo è stato Cirillo Marcolin, il presidente della federazione italiana che riunisce le associazioni dei settori tessile, moda e accessorio, che ha presentato in una conferenza stampa i dati del centro studi sul settore.

Marcolin, pur in assenza al momento di dati in proposito, ha fatto la previsione pur sottolineando: "Il problema di oggi è che, visto il conflitto in Ucraina, ci potrebbe essere rallentamento della domanda in generale. oltre al rischio di chiusure per alcune piccole aziende. Ma se diamo maggiore certezze, tutti vorranno emulare prodotti italiani, l'abbiamo visto con la ripresa dopo il Covid".

"Credo che la pandemia - ha aggiunto - ci abbia insegnato come sia importante non pensare solo a sé. Deve crearsi un sistema diverso rispetto al passato, citando tra l'altro un sentiment verso un ritorno in Italia, dopo le delocalizzazioni, ed evidenziando alcuni cambiamenti ormai irrinunciabili, come quello verso la sostenibilità, insieme all'impegno nell'ambito della formazione". (ANSA).