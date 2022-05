Confcommercio, prorogare termini imposte sui redditi e Iva

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Una proroga del termine di versamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, previsto entro il prossimo 30 giugno, con applicazione di interessi corrispettivi per mese o frazione di mese, anche per tener conto delle altre scadenze e delle difficoltà per le imprese connesse alla gestione delle misure di aiuto previste dal 'Temporary Framework'. Questa la richiesta di Confcommercio in una lettera inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

Per la Confederazione - si legge in una nota - la disposizione di proroga rappresenterebbe, nell'attuale quadro di riferimento, un importante segnale di attenzione da parte del Governo alla crisi di liquidità che le imprese meno strutturate stanno ancora soffrendo. "La crisi economica e finanziaria che stanno ancora affrontando le imprese italiane a seguito della pandemia - si legge nella lettera - viene, oggi, acuita dal conflitto tra Russia e Ucraina. Tale difficile situazione sta avendo un impatto significativo, sia sulla gestione finanziaria sia sull'operatività delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, e sugli intermediari che le assistono". (ANSA).