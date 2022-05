Concorrenza: Confcommercio Veneto, non toccate i taxisti

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Non solo spiagge, il cosiddetto Ddl Concorrenza, previsto in discussione al Senato nei prossimi giorni, sottolinea Confcommercio del Veneto, tocca anche la categoria dei tassisti. L'articolo 8 del Decreto che prevede la revisione delle norme in materia di trasporto pubblico non di linea, non piace agli operatori dell'associazione delle imprese del settore terziario (incluse le sigle dell'autotrasporto, della spedizione e della logistica): Oggetto del dibattito, in particolare, il comma che auspica una maggior concorrenza nel settore al fine di "stimolare standard qualitativi più elevati", nonché l comma che propone di "tutelare maggiormente il consumatore nella fruizione del servizio".

Per Confcommercio Veneto, se la proposta di legge venisse approvata, si perderebbero le attuali garanzie di professionalità e di qualità previste per il servizio pubblico a cui appartengono i taxi, a norma della Legge quadro 21/1992, in favore di una logica di profitto delle "multinazionali dell'intermediazione", soggetti privati che approfitterebbero di forme di concorrenza sleali. Senza contare, peraltro, la Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, che esclude dal campo di applicazione della libera concorrenza proprio i servizi di trasporto, compresi quelli non di linea. (ANSA).