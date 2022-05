Bnl-Sace,plafond 1 mld ad aziende che riducono impatto clime

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sace e Bnl Paribas rafforzano la loro collaborazione, siglando un accordo con un plafond della banca di 1 miliardi di euro che ha l'obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono investire per ridurre il proprio impatto ambientale. Lo si legge in una nota secondo cui "Sace garantirà i finanziamenti 'green' erogati da BNL in Italia finalizzati alla realizzazione di progetti di mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile, circular economy.

Le aziende destinatarie dei finanziamenti - società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro - potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo standardizzato e digitalizzato.

Per Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di SACE: Partnership come questa rafforzano l'impegno di SACE a supporto delle aziende che intendono investire in sostenibilità beneficiando di procedure snelle e veloci e dimostrano l'importanza dello sforzo sinergico e di sistema tra le istituzioni finanziarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030". E secondo Domenico Pompa, Responsabile Mercato SME, Corporate e Pubblica Amministrazione BNL BNP Paribas: "La sostenibilità - intesa come attenzione ed impegno per l'ambiente e per il territorio in cui le imprese operano, a beneficio delle persone, dell'economia e della Società nel suo complesso - è oramai un elemento imprescindibile per garantire uno sviluppo più sano, di qualità e duraturo". (ANSA).