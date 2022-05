Tessile:a Prato incontro imprese Mediterraneo su innovazione

(ANSA) - PRATO, 25 MAG - Un'occasione per le aziende del meccanotessile e del tessile-abbigliamento del bacino del Mediterraneo per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi idee alla luce del comune impegno per l'innovazione: è stato questo Mechano-Tex for Innovation, il matchmaking fra imprese tenutosi oggi a Prato.

L'iniziativa, spiega una nota, è nata nell'ambito del progetto europeo Tex- Med Alliances per iniziativa di Confindustria Toscana Nord, partner del progetto, e con la collaborazione di Enterprise Europe Network, Confindustria Toscana e Next Technology Tecnotessile. All'appuntamento hanno partecipato, in presenza o online, 22 imprese provenienti da sette diversi paesi. I meeting complessivi sono stati 40. Il progetto ha una durata di 36 mesi, fino ad agosto 2022, con budget totale di 2,8 milioni di euro, il 90% dei quali sono finanziati dal programma dell'Unione europea Eni Cbc Med e 0.3 milioni di euro cofinanziati dai partner del progetto. "Il messaggio che volevamo mandare con queste iniziativa è stato colto: dai macchinari di produzione transita una parte importante dell'introduzione e della diffusione dell'innovazione nel tessile-abbigliamento - commenta Susanna Leonelli, project coordinator di Tex-Med Alliances -. L'appuntamento ha contribuito ad ampliare positivamente la rete di relazioni fra imprese, coerentemente con le finalità del nostro progetto". Per Francesco Marini, componente il Consiglio di presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all'internazionalizzazione, all'appuntamento "hanno partecipato alcune fra le imprese meccanotessili più innovative del distretto di Prato. La diffusione dell'innovazione, che ha in macchinari e impianti un tassello fondamentale, va nella direzione di una produzione più efficiente e ottimizzata anche dal punto di vista dell'impatto ambientale: un obiettivo, questo, comune al tessile di tutto il mondo e particolarmente sentito nel distretto pratese". (ANSA).