Porto Spezia: Confindustria, zone buffer per stoccare container

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 MAG - Zone buffer per il porto della Spezia, dove possano essere allocati i container pronti a essere imbarcati e sbarcati. Confindustria guarda con attenzione sia allo sviluppo del retroporto di Santo Stefano Magra sia ad altre aree, come quelle che potrebbero liberarsi dalla centrale Enel di Vallegrande. "Occorre prevenire i problemi, cercando soluzioni che tengano conto degli scenari che stanno cambiando e dei prossimi investimenti per il raddoppio dei terminal portuali. Le banchine rappresentano spazi preziosi che non possono diventare parcheggi dei contenitori". Lo hanno detto in Confindustria i promotori del convegno 'La Spezia e il suo Porto protagonisti nello scenario globale del terzo millennio', in programma venerdì al terminal crociere. La non regolarità nell'arrivo delle navi rispetto al passato, causata dalla situazione internazionale, oltre alle trasformazioni in atto cui le aziende cercando di porre soluzioni e risposte pongono nodi di cui si discuterà nel corso del convegno che vedrà la partecipazione dei presidenti di Regione Liguria Giovanni Toti e Regione Toscana Eugenio Giani, degli operatori e stakeholder e dei vertici della logistica e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. A presentare l'iniziativa il presidente di Confindustria della Spezia Mario Gerini, il presidente degli Spedizionieri del Porto della Spezia Andrea Fontana, il presidente nazionale Assocad Bruno Pisano e il presidente dell'Associazione Agenti Marittimi La Spezia Giorgio Bucchioni. "Un porto all'avanguardia, il secondo in Italia, che vuole traguardare il 50 per cento dell'intermodalità e arrivare a 2 milioni di contenitori all'anno secondo il Piano regolatore portuale, ma che necessita di far sentire la sua voce ai decisori politici". dicono gli organizzatori. Al centro della sfida l'adeguamento dei processi operativi, alla luce dei cambiamenti in atto dopo la pandemia e della situazione internazionale, ma anche l'automazione e la digitalizzazione.

