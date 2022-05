Pnrr: Uil Rua, preoccupa partecipazione Istat a 3-I Spa

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La decisione di inserire l'Istat nella nuova società 3-I Spa, composta assieme a Inps e Inail, così come previsto dall'articolo 28 del DL 36/2022, preoccupa circa il ruolo e il futuro dell'Istituto e le sue ripercussioni sulla qualità e l'indipendenza della statistica pubblica al servizio del Paese".

A dirlo è il segretario della Federazione Uil Scuola Rua, Attilio Bombardieri, che esprime forte preoccupazione "per la cessione del settore informatico alla nuova società 3-I, il cui perimetro di attività rimane piuttosto vago e multiforme, non chiarendo quale sia il ruolo dell'Istat nella costituzione della società - informa una nota - Preoccupa la tenuta finanziaria dell'Istituto che, come previsto nel DL 36/2022, dovrà versare nel capitale sociale della società in tre rate annuali un totale di 15 milioni di euro". "Quale dunque il futuro dell'Istituto -chiede Bombardieri- con una così importante sottrazione di risorse economiche dal bilancio a vantaggio di una società privata che dovrebbe offrire servizi informatici alle amministrazioni centrali. Quali le prospettive di investimenti futuri nella qualità del dato statistico e della ricerca statistica di fronte ad una esternalizzazione così rilevante di funzioni e finanziamenti, con rilevanti e preoccupanti ripercussioni sul destino e le professionalità dei lavoratori coinvolti". (ANSA).