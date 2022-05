Pensioni:Barbagallo (Uilp),Governo riprenda piattaforma 2019

(ANSA) - BARI, 25 MAG - "Bisogna ridurre le tasse sulle pensioni. Noi paghiamo come pensionati il 22,5% di tasse, a livello europeo la media è di 9,7%. Vediamo di metterci d'accordo. Non può essere sempre che i pensionati e i lavoratori devono pagare per tutti gli altri". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo, a Bari per il decimo congresso della Uil Pensionati Puglia. "Noi abbiamo una piattaforma - ha ricordato il segretario - che abbiamo redatto riempiendo le piazze di tutta Italia nel 2019. Purtroppo nel 2020 è arrivata la pandemia, quando dovevamo presentarci all'incasso. E' una piattaforma unitaria che ancora deve essere al 90% realizzata e che prevede una legge di civiltà per i non autosufficienti; l'allargamento della quattordicesima fino a tre volte il minimo; rivisitazione del paniere per gli anziani, perché sia adeguato ai consumi reali degli anziani". "La settimana prossima - annuncia il segretario - probabilmente avremo un incontro a Palazzo Chigi con la commissione preposta per verificare la legge sulla non autosufficienza a che punto è.

Insistiamo perché sia a carico della fiscalità generale e universale, fatta dalla nuova sanità". (ANSA).