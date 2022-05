Pensioni: Tridico, sintesi per coniugare flessibilità e conti

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Sulle pensioni "è stato fatto un lavoro al ministero con cui coniugare la flessibilità per andare in pensione anticipata ma all'interno del modello contributivo salvaguardando la sostenibilità finanziaria. L'agenda politica è stata poi occupata da eventi straordinari e drammatici come la guerra. Ma mi sembra ci sia tutta l'intenzione da parte del governo e del ministero di proprorre soluzioni che vadano esattamente in quella direzione", ovvero di "coniugare flessibilità e conti". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine del congresso della Cisl. "Analisi e conti sono stati fatti, i sindacati sono stati coinvolti", ora il governo dovrebbe "fare una sintesi", ha aggiunto. (ANSA).