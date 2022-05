Lavoro: Confartigianato,16000 addetti abusivi nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Si intitola 'Nelle mani giuste' la campagna contro l'abusivismo di Confartigianato secondo cui, in base ai dati del proprio centro studi, nella provincia di Firenze sono 16.000 i lavoratori indipendenti abusivi (artigiani e non), pari al 12% del totale, un dato di poco inferiore alla media italiana (14,4%). Inoltre, spiega una nota, sono quasi 13.000 le imprese artigiane sotto pressione per la concorrenza sleale e l'abusivismo, ovvero l'85% delle aziende totali nel perimetro preso in esame.

A subire la pressione maggiore sono le imprese dell'edilizia (5.200), dell'impiantistica (2.500) e del comparto acconciatura-estetica (2.000). A livello regionale l'abusivismo 'vale' 10 miliardi di euro e rappresenta il 11% del valore aggiunto regionale. "I dati sono inquietanti e si deve porre rimedio - sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani -. Questo è un fenomeno che non colpisce solo le imprese, ma tutta la comunità. A pagare le conseguenze di questa forma illecita di impresa sono in prima battuta soprattutto i consumatori che si mettono nelle mani di operatori improvvisati: tra le categorie più colpite ci sono quelle legate al benessere e invito nuovamente i consumatori a rivolgersi solo a a saloni e centri estetici regolari perché solo lì è garantito un servizio all'altezza grazie ad un personale qualificato e opportunamente preparato". Negli ultimi mesi, si osserva ancora, si sono verificati problemi con Ncc senza autorizzazione anche se su questo tema, sottolinea Sorani, "abbiamo avuto confronti positivi con la prefettura e abbiamo avviato un tavolo tecnico per trovare le misure per contrastare il fenomeno. Lo stesso si può dire sul comparto del benessere".

