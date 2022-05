Inps: Dell'Olio (M5s),con bando call center certezze a operatori

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "E' stato pubblicato sul sito di Inps Servizi il bando per la selezione di 3.014 operatori di 4 diversi profili da inserire nel Contact Center Multicanale dell'Istituto di previdenza, in ottemperanza al decreto legge 101 del 2019 che, grazie al Movimento 5 Stelle, consente finalmente all'Inps di 'internalizzare' alcune attività fondamentali per il proprio core business". Lo fa sapere il senatore del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama, Gianmauro Dell'Olio, che aggiunge: "Si tratta di unicum nel panorama italiano, perché, per la prima volta, un ente pubblico ha deciso di riappropriarsi di competenze e servizi, trasferendole al proprio interno, invece di continuare ad esternalizzarle". "Con la pubblicazione del bando - sottolinea il parlamentare del M5S - smentiamo definitivamente tutti coloro che, in questi ultimi anni, hanno alimentato sterili polemiche creando confusione e inutili allarmismi tra i lavoratori". "Le candidature - prosegue ancora Dell'Olio - potranno essere presentate a partire da domani e alla procedura selettiva possono partecipare quanti, alla data del primo giugno 2021, risultavano addetti al servizio del Contact Center Multicanale dell'Inps". "Finalmente operatori con esperienza anche ventennale potranno avere certezze per il futuro. Ringrazio quanti hanno creduto in questa importante battaglia del Movimento 5 Stelle che, insieme a tutti i colleghi parlamentari, ho portato avanti in questi anni", conclude il senatore del M5S. (ANSA).