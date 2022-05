Inps: bando per assunzioni 3.014 persone per call center

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - INPS Servizi S.p.A., società per azioni in house providing interamente partecipata dall'Inps e alla quale sono affidate le attività di Contact center multicanale verso l'utenza dell'Istituto ha avviato una procedura selettiva, per titoli, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, di 3.014 unità con profilo di operatore di contact center, team leader, specialista qualità e formazione e responsabile di sala. Lo si legge nel bando pubblicato oggi (scadenza 9 giugno alle 16). Si cercano 2.895 operatori di contact center; 98 team leader, 8 specialisti formazione e qualità e 13 responsabili di sala.

Alla procedura selettiva possono partecipare quanti, alla data del primo giugno 2021, risultavano addetti al servizio del contact center multicanale dell'Inps oltre agli altri requisiti.

