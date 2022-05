Gdo: Aldi, nel 2022 raggiungiamo la neutralità climatica

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Nel 2022 Aldi raggiungerà la neutralità climatica in Italia. Lo annuncia il gruppo, parte di Aldi Sud, multinazionale di origine tedesca della grande distribuzione organizzata, durante un incontro con la stampa nel centro logistico di Landriano (Pavia), che ha aperto le porte in occasione della celebrazione dei quattro anni di Aldi in Italia.

"In questi quattro anni abbiamo lavorato molto per migliorare le best practices a livello ambientale e sociale - spiega Bernadette Huber, Country Coordinator National Buying Services Aldi Italia, ricordando l'apertura a maggio 2021 del primo negozio a emissioni zero di CO2, a Moniga del Garda (Brescia).

Lo store presenta consumi energetici inferiori di oltre il 15% rispetto alla media degli altri negozi e questo sarà replicato nel 2022 e nel 2023 con l'apertura di altri punti vendita con le medesime caratteristiche. Dal 2019 l'azienda ha installato presso i punti vendita 87 impianti fotovoltaici, con un'estensione pari a più di 5 campi da calcio, che hanno prodotto oltre 7,56 milioni di kWh di energia, evitando l'emissione di oltre 4.000 tonnellate di CO2 in atmosfera.

Grazie all'implementazione di tecnologie all'avanguardia, come l'illuminazione a Led e banchi frigo di ultima generazione, l'azienda ha ridotto i consumi energetici dei propri negozi del 6,5% da marzo 2018. Il raggiungimento della climate neutrality.

si inserisce all'interno della strategia internazionale 2030 "Zero Carbon" del Gruppo Aldi Sud per la riduzione del riscaldamento globale ed è diventato realtà anche grazie alla partnership con ClimatePartner, per la realizzazione di progetti di compensazione di CO2. (ANSA).