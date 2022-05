Fisco: Martinciglio (M5s), serve una riunione di maggioranza

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Prima di tornare a votare in commissione va fatta necessariamente una riunione di maggioranza, il testo di mediazione deve essere condiviso da tutti". Lo dichiara Vita Martinciglio, capogruppo del M5s in commissione Finanze alla Camera, dopo la calendarizzazione il 20 giugno in Aula della delega fiscale.

"Sull'articolo 6, relativo alla riforma del catasto, per noi era già chiaro che non prevedeva l'aumento di tasse sulla casa.

Se il centrodestra ora è contento di quella nuova riformulazione grammaticale che soddisfa i loro appetiti elettorali, a noi va bene", aggiunge Martinciglio, spiegando che dopo l'accordo trovato dal centrodestra di governo con Palazzo Chigi su quell'articolo, anche il M5s spinge una nuova modifica al testo della delega: "Nell'articolo 2 chiediamo che il riordino del sistema di deduzioni e detrazioni debba avere come riferimento la tutela del bene casa, come previsto da un nostro emendamento, a firma mia e del collega Davide Zanichelli: serve un focus sul bene casa in vista di quello che ci gira attorno, i bonus edilizi e quelli per l'efficientamento energetico". (ANSA).