Fisco: Marattin (IV), semplice e leggero per tornare a crescere

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Mentre in tanti fanno le prove generali di campagna elettorale, noi di Italia viva, pur garantendo massimo sostegno al governo sulla delega fiscale, riteniamo utile parlare delle 5 cose che, senza slogan, rivoluzionerebbero il sistema fiscale italiano, rendendolo davvero più leggero e semplice. Ne parliamo lunedì prossimo a Milano alle 17 al Centro Congressi Le Stelline, con Matteo Renzi e con gli esponenti delle principali categorie economiche" Lo dichiara il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, annunciando l'iniziativa "Un fisco semplice e leggero per tornare a crescere" che si terrà a Milano il 30 maggio. L'evento sarà aperto dal sindaco di Milano Beppe Sala e vedrà la partecipazione di Francesca Mariotti (Direttore Generale Confindustria), Dario Costantini (Presidente CNA), Marco Granelli (Presidente Confartigianato), Luigi Sbarra (Segretario Generale CISL), Marcella Caradonna (Ordine dei Commercialisti di Milano CNDCEC), Mara Caverni (AD New Deal Advisors). Le conclusioni saranno affidate a Matteo Renzi (ANSA).