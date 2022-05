Fisco: chiarimenti su regime agevolato docenti e ricercatori

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Pubblicate le risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall'estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell'imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli. Una circolare firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, chiarisce l'ambito applicativo dell'opportunità introdotta dall'ultima legge di Bilancio che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi.

Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall'estero possono optare per l'estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 fruivano nell'agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un'abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni. L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

