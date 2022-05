Fisco: chiarimenti su regime agevolato docenti e ricercatori (2)

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - L'Agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo.

Questo requisito, spiega l'Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l'intero periodo previsto.

Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un'unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento. Questo termine, spiega l'Agenzia, va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l'acquisto dell'unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023. (ANSA).