Energia: Conte, diversificare import per ridurre dipendenza

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diversificare le importazioni per ridurre la dipendenza dalla Russia è un problema comune in Europa. Noi dipendiamo all'incirca per il 43%. Priorità che da tempo rivendichiamo come Movimento 5 Stelle. Noi dalla prima ora abbiamo detto che occorreva una forte reazione interna ed europea perchè questa crisi rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese". Lo afferma il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera sull'energia. (ANSA).