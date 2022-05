Dl aiuti: Confindustria, poco incisivo su extraprofitti

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "In linea con i precedenti interventi, il dl Aiuti è connotato ancora da misure di breve respiro, sebbene si intravedano primi elementi strategici sul fronte energetico". Lo ha detto il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera sul dl aiuti.

In particolare, Mariotti definisce "positivi gli interventi in materia di rinnovabili, in particolare per la semplificazione delle procedure autorizzative e per l'individuazione delle aree idonee".

Per Confindustria, invece, è un'occasione mancata per la revisione della tassazione degli extra-profitti: "Limitata a un innalzamento dell'aliquota, invece, la modifica al contributo straordinario sugli extra-profitti del settore energetico, la cui disciplina è ancora bisognosa di incisivi interventi diretti a individuare in modo corretto gli extra-profitti e a intercettare esclusivamente le imprese che li hanno conseguiti".

