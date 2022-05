Dello Strologo, Bucci assente anche a incontro in Confindustria

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - "Neppure oggi nella sede di Confindustria Genova purtroppo ho potuto confrontarmi direttamente con il candidato sindaco Marco Bucci, ma neanche con gli altri candidati, tra poche ore ci sarà un altro confronto ai giardini Luzzati ed è stata indicata la presenza di un assessore uscente, il mio destino è non riuscire a incontrare la persona con cui dovrei confrontarmi per il bene dei cittadini". Così il candidato sindaco progressista a Genova Ariel Dello Strologo, commenta l'assenza del sindaco uscente e ricandidato dal centrodestra Marco Bucci al confronto pubblico tra i candidati organizzato da Confindustria Genova. "E' una cosa che mi sembra giusto che tutti sappiano e che lede l'equilibrio della campagna elettorale. C'è un sindaco in carica che ha la possibilità di avere molta più visibilità e che non vuole confrontarsi con il candidato sindaco più accreditato riservando tutto agli ultimi giorni quando sarà certamente più difficile fare un lavoro serio di convincimento degli elettori".

