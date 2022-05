Confindustria, rallenta spinta Pnrr, serve lungimiranza (2)

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "C'è un pericolo di annacquamento delle riforme e questo ci preoccupa non poco" ha detto Mariotti.

"Non si tratta solo di approvare le norme" del Pnrr "nei tempi previsti, ma anche di dotarle di una qualità all'altezza dei temi affrontati e di preoccuparsi - già in sede parlamentare - della loro concreta implementazione. Ciò richiede un alto senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche e sociali, che dovrebbero assumersi la paternità del percorso riformatore, pur nel confronto dialettico tra opinioni e soluzioni differenti", osserva Mariotti.

"A livello nazionale, il Governo e il Parlamento hanno senza dubbio messo in campo una quantità di risorse importanti per fronteggiare l'eccezionalità della crisi. Tuttavia, i circa 30 miliardi stanziati da gennaio a oggi sono stati destinati quasi del tutto a mitigare gli effetti dell'emergenza per i primi sei mesi del 2022, sul presupposto che a partire dall'estate la situazione economica si normalizzi. Condizione, quest'ultima, che però sappiamo già non potrà avverarsi", osserva la dg di Confindustria, aggiungendo il rischio derivante da "tale incertezza, considerate le fisiologiche esigenze di programmazione dell'attività d'impresa". "Per questo - aggiunge -, riteniamo sia essenziale costruire una visione complessiva che, in stretta connessione con l'Europa, persegua almeno 4 obiettivi fondamentali: garanzia degli approvvigionamenti energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili; misure di compensazione per lo shock dei prezzi energetici; realizzazione delle riforme previste dal Pnrr riduzione del costo del lavoro".

