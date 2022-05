Cassibba, Confindustria non ha chiesto a Bucci confronto

(ANSA) - GENOVA, 25 MAG - "Confindustria Genova non ha mai chiesto allo staff del sindaco Bucci un confronto tra candidati sindaco ma solo un incontro tra Marco Bucci e i propri associati. Troviamo totalmente stonate le parole del candidato della sinistra Ariel Dello Strologo, non solo nei confronti di uno dei candidati avversari ma soprattutto di chi oggi lo ha ospitato per esporre le sue idee. Sarà forse che il suo programma è così povero che non ha altri temi che rifugiarsi in questa noiosa litania della mancanza di confronti?". Lo dice Carmelo Cassibba consigliere comunale e coordinatore di Vince Genova la lista civica di Marco Bucci. (ANSA).